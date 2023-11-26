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تحذير أممي: التهجير القسري في غزة يهدد حياة الحوامل

عائلات فلسطينية تنزح من شمال القطاع إلى جنوبه (أ ف ب)
27 نوفمبر 2023 01:45

غزة (الاتحاد)

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حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، أمس، من أن التهجير القسري في قطاع غزة يهدد حياة النساء الحوامل، حيث «يتركهن عالقات وغير قادرات على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة». وشدد الصندوق، في تدوينة على حسابه عبر منصة «إكس»، على «ضرورة أن تحصل النساء الحوامل على خدمات الرعاية الصحية لضمان سلامتهن وسلامة أطفالهن».
وقال: إن «التهجير القسري في غزة يترك النساء الحوامل عالقات وغير قادرات على الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية المنقذة للحياة».
وفي سياق آخر، أطلق شباب فلسطينيون، أمس، مبادرة تطوعية لتنظيف «مجمع الشفاء الطبي» غربي مدينة غزة، وإعادة تشغيله بالحد الأدنى، وتهيئة قسم غسيل الكلى.
وقال مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة في غزة، محمود حماد: إن «شباباً بدؤوا مبادرة تطوعية لتنظيف مجمع الشفاء من الأتربة والمخلفات الطبية».

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