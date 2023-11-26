البابا فرنسيس: نتمنى وصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

روما (وكالات)

أعرب البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن تمنياته في وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإصراره على الحوار من أجل السلام.

جاء ذلك خلال تلاوة «صلاة التبشير الملائكي»، التي دأب البابا على إلقائها أيام الأحد من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس، إلا أن وعكة صحية جعلته يلقيها هذا الأسبوع أمام عدسة الكاميرا من منزله، بمساعدة المونسينيور باولو برايدا.

وأوضح البابا أن التهابا أصاب رئتيه حال دون خروجه عبر النافذة، وأحال تلاوة رسالته للمونسينيور باولو برايدا.

وقال في الرسالة: «اليوم نشكر الرب لأنه تم التوصل أخيراً إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين وتم إطلاق سراح بعض الرهائن». وتابع: «صلواتنا من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن في أسرع وقت ممكن». وأضاف: «نتمنى وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ونصر على الحوار، الطريق الوحيد للسلام هو الحوار. من لا يريد الحوار لا يريد السلام».