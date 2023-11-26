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الهلال الأحمر الفلسطيني يرسل 50 شاحنة مساعدات إلى شمالي القطاع

رجل يحمل أكياس مساعدات إنسانية في رفح (أ ف ب)
27 نوفمبر 2023 01:46

غزة (الاتحاد)

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أرسلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، 50 شاحنة محملة بالمساعدات إلى مدينة غزة وشمالي القطاع، بالتزامن مع اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة. وقالت الجمعية، في بيان: «أرسلنا قافلة مساعدات مكونة من 50 شاحنة من رفح جنوب قطاع غزة نحو مدينة غزة وشمالها». وأوضحت أن «الشاحنات محملة بمواد إغاثية وغذائية ومياه شرب وأدوية ومستلزمات إسعافية».
وأضافت: «ستقوم مجموعة من متطوعي الجمعية في محافظتي غزة والشمال، باستقبال القافلة ومرافقتها لتوزيع المساعدات للسكان في قطاع غزة».
بدورها، أعلنت الأمم المتحدة أن 61 شاحنة تحمل إمدادات طبية وغذاء وماء قد أفرغت أمس الأول، في شمال غزة من أصل 248 شاحنة مساعدات إنسانية وصلت إلى القطاع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان إنه تم خصوصا تسليم 11 سيارة إسعاف وثلاث حافلات.

الهلال الأحمر الفلسطيني
فلسطين
إسرائيل
غزة
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