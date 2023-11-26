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واشنطن: السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط رهن بحل الدولتين

واشنطن: السلام طويل الأمد في الشرق الأوسط رهن بحل الدولتين
27 نوفمبر 2023 01:46

واشنطن (وكالات)

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اعتبر مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أمس، أن الشرط الأساسي لتحقيق سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط هو حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال سوليفان: «لا أحد مناصراً قوياً لحل الدولتين من الرئيس جو بايدن، إنه شرط أساسي لسلام طويل الأمد في المنطقة». وأشار سوليفان إلى أنه وفقاً لبايدن: «يجب أن يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بحريات متساوية وأن بايدن ينوي العمل بشكل مكثف في هذا الاتجاه الآن، وليس بعد الصراع». وأكد: «نعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة تماماً بالنسبة لنا للعمل مع الجميع في المنطقة - الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والدول العربية والشركاء الأوروبيين وغيرهم - نحو حل الدولتين».
وفي وقت سابق، أمس، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله أن تستمر الهدنة الإنسانية إلى «ما بعد الإثنين»، موعد انتهائها. وقال بايدن في خطاب في ماساشوستس: إن «هدفي وهدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد الإثنين، بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيداً من المساعدة الإنسانية يتم إيصالها إلى قطاع غزة».

فلسطين
إسرائيل
غزة
جو بايدن
جيك سوليفان
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