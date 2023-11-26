«هدنة غزة» تنتهي اليوم وترقب لتمديدها 4 أيام

غزة (الاتحاد، وكالات)

تنتهي اليوم الإثنين الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة وسط توقعات بتمديدها لمدة 4 أيام مع استمرار عمليات الإفراج عن الأسرى والرهائن، جاء ذلك فيما أطلقت إسرائيل سراح 39 أسيراً، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية سراح 13 رهينةً إسرائيلية، بالإضافة إلى ثلاثة أجانب بينهم روسي.

وكشف مصدر مطلع على المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين عن محادثات جارية بهدف تمديد الهدنة المؤقتة القائمة حالياً والتي تنتهي اليوم الإثنين، إلى 4 أيام أخرى.

وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، إن بلاده متفائلة بتمديد الهدنة، مشيراً إلى أن التمديد يعتمد على عدد المحتجزين من النساء والأطفال الذين تتمكن الفصائل الفلسطينية من تحديد أماكنهم.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر مطلع على المحادثات بشأن تمديد الهدنة، لم يكشف عن هويته، أن المفاوضين يأملون في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الحالي في غزة لمدة 4 أيام أخرى، مع الإفراج عما يتراوح بين 40 إلى 50 محتجزاً، من النساء والأطفال.

وسيكون هذا الرقم بالإضافة إلى المحتجزين الـ50، الذين وافقت الفصائل الفلسطينية على إطلاق سراحهم خلال فترة الأربعة أيام الأولى، أي أن عدد من قد يفرج عنهم في حال الاتفاق على تمديد الهدنة سيتراوح بين 90 و100 محتجز.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أشارت في البداية إلى أنها مستعدة للإفراج عن 100 محتجز لديها، عدا عن المحتجزين الأجانب من جنسيات أخرى.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق سراح 14 إسرائيلياً و3 أجانب، كانوا رهائن في قطاع غزة، في اليوم الثالث من اتفاق التبادل. وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، أنه «وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر، فإن المختطفين ومن بينهم 14 إسرائيلياً و3 أجانب نقلوا إليه».

وفي المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن 39 فلسطينياً تم الإفراج عنهم، أمس، من السجون الإسرائيلية.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها نجحت في تسهيل إطلاق سراح 17 محتجزاً ونقلهم من قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، أعلن مسؤول مصري عن تسلم القاهرة قائمتين بالرهائن في قطاع غزة تتضمنان 13 إسرائيلياً وكذلك 39 فلسطينياً جرى تبادلهم في ثالث أيام الهدنة.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية المصرية ضياء رشوان في بيان: إن «نجاح سريان الهدنة الإنسانية بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل لليوم الثالث على التوالي بعد تجاوز كل العقبات يأتي ثمرة للجهود المكثفة التي تبذلها مصر بالتعاون مع دولة قطر لإنجاح هذه الهدنة حقناً لدماء أهل غزة».

وأضاف أن «الجهود المصرية القطرية المشتركة للهدنة الإنسانية أسفرت عن سريان الهدنة في موعدها المحدد»، مشيراً إلى نجاح هذه الجهود في تجاوز العقبات التي واجهتها السبت والعودة إلى تطبيق كل بنودها المتفق عليها من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وأكد رشوان استمرار مصر في بذل مساعيها كافة للإسراع بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والمساهمة في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية للفلسطينيين في غزة التي تتواصل بشكل كثيف مع سريان الهدنة الإنسانية.

وأوضح أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة حتى أمس الأول، يقدر بنحو 2675 طناً من المساعدات الطبية و9621 طناً من المواد الغذائية و7047 طناً من مياه الشرب إلى جانب 82 قطعة من الخيام والمشمعات، إضافة إلى 1992 طناً من المواد الإغاثية الأخرى.

وأشار رشوان إلى إدخال 788 طناً من الوقود إلى قطاع غزة من خلال 2056 شاحنة عبر معبر رفح لتلبية احتياجات المستشفيات والمخابز وجميع المرافق في القطاع.

ولفت رشوان إلى استقبال مصر في هذه الفترة 353 مصاباً من أبناء غزة يرافقهم 292 شخصاً إضافة إلى عبور 8514 شخصاً من الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية و1256 مصرياً من معبر رفح.