اعتقال مسؤولين عن المواجهات في سيراليون

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت «معظم» المسؤولين عما اعتبره محاولة لزعزعة استقرار الدولة، وأن الهدوء عاد إلى العاصمة فريتاون.

وقال بيو، في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي «تم اعتقال معظم القادة» من دون مزيد من التفاصيل.

وأكد «عودة الهدوء» بعد «محاولة هدفت إلى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق» لتحقيقهما.

وأكدت حكومة سيراليون، في وقت سابق، السيطرة التامة على الوضع بعد يوم من المواجهات المسلحة في العاصمة، حيث حاول مهاجمون مجهولون السيطرة على مستودع أسلحة للجيش وأخرجوا العديد من المعتقلين من أحد السجون.

وفرضت السلطات حظراً للتجول في مختلف أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.

وقال وزير الإعلام شيرنور باه: إن «الوضع الأمني في فريتاون تحت السيطرة التامة للحكومة والمهاجمون يتراجعون».

ويسود المدينة هدوء نسبي، فيما استمرت نقاط تفتيش أقامها عدد كبير من عناصر الأمن.

وأضاف: «نعمل على جمع البيانات عن عدد الموقوفين وعدد القتلى أو الجرحى».

وتابع وزير الإعلام: «ستتم مطاردة منفذي هجوم اليوم وسيواجهون القضاء».