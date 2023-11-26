الإثنين 27 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اعتقال مسؤولين عن المواجهات في سيراليون

رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو يدلي بتصريح
27 نوفمبر 2023 01:19

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، الأحد، أن قوات الأمن اعتقلت «معظم» المسؤولين عما اعتبره محاولة لزعزعة استقرار الدولة، وأن الهدوء عاد إلى العاصمة فريتاون.
وقال بيو، في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي «تم اعتقال معظم القادة» من دون مزيد من التفاصيل.
وأكد «عودة الهدوء» بعد «محاولة هدفت إلى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق» لتحقيقهما.
وأكدت حكومة سيراليون، في وقت سابق، السيطرة التامة على الوضع بعد يوم من المواجهات المسلحة في العاصمة، حيث حاول مهاجمون مجهولون السيطرة على مستودع أسلحة للجيش وأخرجوا العديد من المعتقلين من أحد السجون.
وفرضت السلطات حظراً للتجول في مختلف أنحاء البلاد حتى إشعار آخر.
وقال وزير الإعلام شيرنور باه: إن «الوضع الأمني في فريتاون تحت السيطرة التامة للحكومة والمهاجمون يتراجعون».
ويسود المدينة هدوء نسبي، فيما استمرت نقاط تفتيش أقامها عدد كبير من عناصر الأمن.
وأضاف: «نعمل على جمع البيانات عن عدد الموقوفين وعدد القتلى أو الجرحى».
وتابع وزير الإعلام: «ستتم مطاردة منفذي هجوم اليوم وسيواجهون القضاء».

أخبار ذات صلة
حكومة سيراليون تؤكد السيطرة على الوضع بعد أعمال شغب
مسلحون مجهولون يهاجمون ثكنات عسكرية في سيراليون
المصدر: وكالات
سيراليون
جوليوس مادا بيو
أعمال شغب
آخر الأخبار
حمدان بن محمد بن زايد خلال التتويج بحضور محمد بن سليم
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد: الفورمولا- 1 ترسخ مكانة أبوظبي العالمية
اليوم 01:47
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
علوم الدار
«COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ
اليوم 01:47
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
علوم الدار
«التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام»
اليوم 01:47
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
علوم الدار
الشجر.. يصلح ما أفسده البشر!
اليوم 01:47
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
علوم الدار
الروبوت.. عامل نظافة «المستقبل»
اليوم 01:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©