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عاصفة قوية تضرب جنوب روسيا والقرم

عاصفة قوية تضرب جنوب روسيا والقرم
27 نوفمبر 2023 13:54

تضرب عاصفة قوية تترافق مع رياح وأمواج عاتية جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم ومتسببة بانقطاع واسع للتيار الكهربائي على ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.
وبدأت "عاصفة القرن" كما وصفتها وسائل الاعلام، اعتباراً من الأحد على ما أفادت فرق الإنقاذ.

في القرم، غمرت مياه البحر الأسود طرقات سريعة فيما عرض التلفزيون الروسي مشاهد لأمواج تضرب سيارات كانت تحاول شق طريقها عبر المياه.

وتسببت العاصفة بانقطاع في التيار حرم نحو 500 ألف شخص من الكهرباء في القرم على ما قال أوليغ كريتشكوف مستشار أكسيونوف الذي أوردت تصريحه وكالات الانباء الروسية.
وفي سيفاستوبول نفق أكثر من 500 حيوان بحري في فيضان حوض الأسماك المحلي جراء العاصفة على ما كتب حاكم المنطقة ميخائيل رزفوجاييف عبر تلغرام.

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وأفاد أن الأرصاد الجوية غير مطمئنة مع توقع أمطار وثلوج ورياح تصل سرعتها إلى 30 متراً في الثانية الاثنين في القرم.

المصدر: وكالات
روسيا
عاصفة
القرم
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