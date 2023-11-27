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مقتل 24 شخصاً جراء صواعق برق في الهند

مقتل 24 شخصاً جراء صواعق برق في الهند
27 نوفمبر 2023 14:21

قال مسؤولون حكوميون إن 24 شخصاً لقوا حتفهم جراء صواعق برق وأُصيب حوالي 23 شخصاً في حوادث متعلقة بالأمطار في ولاية جوجارات بغرب الهند خلال اليومين الماضيين مع استمر هطول الأمطار حتى صباح اليوم الاثنين.

ووفقاً لبيانات صادرة عن حكومة الولاية، تعرضت جوجارات لهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وثلجية أمس الأحد واليوم، كما بلغت كمية الأمطار في بعض المناطق ما يصل إلى 144 ملم خلال الأربع والعشرين ساعة التي انتهت صباح اليوم الاثنين.

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وألحقت الأمطار أضراراً بالمنازل وتسببت في فقدان الماشية في جميع أنحاء الولاية.
وقال وزير الزراعة في ولاية جوجارات راجافيج باتل اليوم الاثنين "سنبدأ في إجراء مسح قريباً لتقييم الخسائر المتكبدة" مضيفاً أنه سيتم دفع تعويضات للضحايا بناء على نتائج المسح.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية استمرار هطول الأمطار على جزء من الولاية اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات
البرق
الهند
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