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«الصحة العالمية» تطمئن بشأن الأمراض التنفسية في الصين

سيارة إسعاف تغادر مستشفى الأطفال في بكين
27 نوفمبر 2023 16:25

أدلت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية بتصريحات مطمئنة حول حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي التي تشهدها الصين حالياً.
وقالت ماريا فان كيرخوف، القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة، إن الزيادة في هذه الإصابات ليست كبيرة بالمستوى الذي كانت عليه قبل جائحة كوفيد-19، مؤكدة أنه لم يتم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير مألوفة في حالات الإصابة الحديثة.
وقالت فان كيرخوف: إن زيادة حالات الأمراض ناتجة فيما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضاً كانوا يتجنبونها لمدة عامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فُرضت خلال جائحة كوفيد-19.
وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الأحد، إن الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي الحادة مرتبطة بانتشار متزامن لعدة أنواع من مسببات الأمراض، أبرزها الإنفلونزا.
كانت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، طلبت من الصين تقديم مزيد من المعلومات حول هذه الإصابات، مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
منظمة الصحة العالمية
الصين
مرض تنفسي
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