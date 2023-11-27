عاصفة شتوية تقطع التيار الكهربائي في أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إن عاصفة ثلجية شديدة مصحوبة برياح عاتية اجتاحت أوكرانيا، اليوم الاثنين، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن 2000 تجمع سكني في 16 منطقة وإغلاق أكثر من 12 طريقاً سريعاً أمام حركة المركبات.

وكتب إيهور كليمينكو وزير الداخلية، على تطبيق "تلغرام"، أن ما لا يقل عن 1370 شاحنة بضائع كانت عالقة وسحبت 840 سيارة بسبب تراكم الثلوج الذي وصل ارتفاعه في بعض الأماكن إلى مترين.

وأضاف كليمينكو أن جنوب ووسط أوكرانيا كانا الأكثر تضرراً.

وقالت شركة (دي.تي.إيه.كيه)، أكبر شركة خاصة لتوزيع الطاقة في أوكرانيا، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، إنها تمكنت من إعادة التيار الكهربائي لحوالي 250 منطقة سكنية.

وحث رئيس بلدية أوديسا المطلة على البحر الأسود، أمس الأحد، السكان على البقاء في منازلهم وحذرت السلطات من أن إمدادات المياه قد تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي الذي أوقف عمل المضخات.

وقالت خدمة الحدود الأوكرانية أيضا، أمس الأحد، إن مولدوفا أوقفت مؤقتا دخول المركبات إلى أراضيها من نقطتي عبور في منطقة أوديسا.