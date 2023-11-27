وكالة الأدوية الأوروبية تعطي رأياً إيجابياً في لقاح جديد

أعطت وكالة الأدوية الأوروبية رأياً إيجابياً في شأن طرح لقاح لداء "شيكونغونيا" من شركة "فالنيفا" الفرنسية سبق أن وافقت عليه في 10 نوفمبر السلطات الصحية في الولايات المتحدة، وفقًا لبيان صحفي أصدرته الجهة المنتجة اليوم الاثنين.

بعد درس الملف بصفة الاستعجال، أي في 150 يوماً بدلاً من 210، أعطت الوكالة "موافقة تقنية على طلب الترخيص لبيع اللقاح ذي الجرعة الواحدة المقترح من فالنيفا ضد داء شيكونغونيا في إل إيه 1553" والذي أجيز بيعه في الولايات المتحدة باسم "إكسشيك".

أشار البيان إلى أن "لا لقاح وقائياً أو علاجاً فاعلاً لداء شيكونغونيا في أوروبا مما يجعل المرض تالياً تهديدا كبيرا للصحة العامة".

وأوضحت "فالنيفا" أن اللقاح "يوصَف للوقاية من الداء الذي يسببه فيروس شيكونغونيا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر المعرضين لخطر متزايد للإصابة" بالفيروس.

وانتشر مرض شيكونغونيا، الذي ينتقل بواسطة البعوض الزاعج، إلى أكثر من 110 بلدان. وهو موجود بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية، ولا سيما في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وبعض مناطق الشطرين الشمالي والجنوبي من أميركا.

ويتسبب فيروس شيكونغونيا بحمى حادة وآلام شديدة في المفاصل والعضلات تمنع الحركة، فضلا عن الصداع والغثيان والطفح الجلدي وآلام المفاصل المزمنة.

وأوضحت "فالنيفا" أن من المتوقع أن تصل قيمة سوق لقاحات شيكونغونيا العالمية إلى أكثر من 500 مليون دولار أميركي سنويا بحلول سنة 2032.