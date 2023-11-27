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مقتل 13 جندياً إثر اشتباكات في سيراليون

انتشار جنود في فريتاون عاصمة سيراليون
27 نوفمبر 2023 22:11

أسفرت الاشتباكات المسلحة، التي شهدتها عاصمة سيراليون، أمس الأحد، عن 13 قتيلا في صفوف الجيش، وفق ما أفاد المتحدث باسمه.
وقال المتحدث العقيد عيسى بانغورا للصحافيين «باشرنا عملية مطاردة للعثور على جميع الضالعين في الهجوم، وبينهم جنود في الخدمة أو متقاعدون». 
وأوضح لاحقا أن 13 جنديا قتلوا في المعارك وأصيب ثمانية آخرون بجروح بالغة.
أفاد تقرير بأن نحو 1890 سجينا فروا من سجن مركزي في فريتاون عاصمة سيراليون خلال هجوم شنه مسلحون أمس الأحد.
جاء في التقرير أنه تم حتى الآن إعادة 23 من هؤلاء السجناء.
بدأت المواجهات المسلحة عندما حاول مهاجمون السيطرة على مستودع أسلحة للجيش وأخرجوا العديد من المعتقلين من أحد السجون في العاصمة.

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المصدر: وكالات
سيراليون
مواجهات مسلحة
اشتباكات
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