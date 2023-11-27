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بلينكن يحشد الدعم لأوكرانيا في أوروبا

جنود أوكرانيون في جبهة القتال
27 نوفمبر 2023 22:39

توجّه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى أوروبا لحشد الدعم لأوكرانيا.ومن المقرر أن يجري بلينكن محادثات مع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويتوقع أن يتوجّه بلينكن، الأربعاء، إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لحضور اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفق ما أفاد مسؤول الشؤون الأوروبية في الخارجية الأميركية جيمس أوبراين.
وسيتحدّث بلينكن في بروكسل عن الدعم الأميركي لأوكرانيا على مدى الأشهر المقبلة، فيما تواصل كييف عمليتها المضادة.
وتحاول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إقناع الحزب الجمهوري بالموافقة على حزمة دعم إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار أميركي.
ولفت أوبراين إلى أن الإدارة واثقة من دعم الكونجرس لأوكرانيا واعتبر أن المساعدات هي «جهد جماعي» مع دفع كييف 60 في المئة من كلفتها العسكرية ودعم حلفاء الولايات المتحدة أجزاء من باقي الحزمة.
وأضاف «أعتقد أنه من الضروري لحلفائنا أن يسمعوا بأننا سنواصل القيام بدورنا وإن كان الكونجرس يناقش الخطوات المقبلة لما سنقدمه».

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المصدر: وكالات
أنتوني بلينكن
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