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نقل مئات المهاجرين إلى «لامبيدوزا»

نقل مئات المهاجرين إلى «لامبيدوزا»
28 نوفمبر 2023 00:51

روما (وكالات)

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وصل المئات من المهاجرين، الذين كانوا على متن قارب، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أمس، بعد سلسلة من حوادث مماثلة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «انسا» أن سفناً دورية خفر السواحل أنقذت أكثر من 570 شخصاً كانوا على متن قارب صيد مكتظ بالركاب، ونقلتهم إلى الميناء في الجزيرة الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا. 
ومن بين المهاجرين اثنان من القصر. 
وقالت «انسا» إن المهاجرين جاؤوا من سوريا ومصر وبنجلاديش وباكستان وإثيوبيا، وانطلقوا من ليبيا في طريقهم إلى إيطاليا. 
وجرى نقلهم إلى مركز استقبال مهاجرين بالجزيرة. 
يشار إلى أن «لامبيدوزا» لم تستقبل أي مهاجرين خلال الخمسة أيام الماضية.

لامبيدوزا
إيطاليا
الهجرة
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
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