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تونس.. القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي»

أرشيفية
28 نوفمبر 2023 00:51

تونس (الاتحاد)

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أعلنت السلطات التونسية إلقاء القبض على 3 أشخاص بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في ثلاث مناطق مختلفة بالعاصمة وضواحيها.
وأكدت إدارة الحرس الوطني في بيانين منفصلين أن «وحدات مكافحة الإرهاب في مدينة المرسى بالضاحية الشمالية للعاصمة، تمكنت من توقيف شخص مفتش عنه (مطلوب) لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر».
وأشارت إدارة الحرس الوطني إلى أن «مصالحها (عناصرها) أوقفت شخصاً آخر مفتشاً عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بمدينة منوبة غرب العاصمة».
وأفادت إدارة الحرس الوطني بأنه «تم الاحتفاظ بتكفيري بحي التضامن (أكبر الأحياء الشعبية) ضواحي العاصمة مفتش عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين».
وفي 25 أكتوبر الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على 12 عنصراً بمحافظة «زغوان» شمال شرقي البلاد، بتهمة تكوين «خلية إرهابية».
ومنذ مايو 2011، تشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالاً إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءاً من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

تونس
السلطات التونسية
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
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