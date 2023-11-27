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الأردن: نعمل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الأردن: نعمل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة
28 نوفمبر 2023 00:50

عمّان (الاتحاد)

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أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، أن الأردن تعمل بكل طاقتها لوقف دائم لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والضفة الغربية للتخفيف من الآثار الكارثية الإنسانية هناك.
وأوضح خلال لقائه أمس، ممثلين عن القطاع الخاص في البلاد، أن «الأردن بلد قوي ومستقر والأزمات تجعله دائمًا أقوى، ويمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة»، مشدداً على ضرورة إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعياً إلى إيجاد آلية للتحوط، لحماية الاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

 

غزة
قطاع غزة
فلسطين
الأردن
عبدالله الثاني
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