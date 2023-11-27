الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

غوتيريش يدعو إلى كسر «الدورة القاتلة» للاحترار المناخي

غوتيريش خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى القارة القطبية الجنوبية (أ ف ب)
28 نوفمبر 2023 00:51

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«أدنوك» تهدي المنطقة أول محطة للهيدروجين الأخضر
وزير البيئة اليمني لـ«الاتحاد»: تمويل الدول النامية ضرورة لمواجهة التغيرات المناخية
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تصدياً لتغيّر المناخ عندما سيجتمعون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ «COP28» اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع في دولة الإمارات.
وقال غوتيريش: «نحن عالقون في دورة قاتلة»، مضيفاً: «أن الحلول معروفة جيداً، وعلى القادة العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية وحماية الناس من الفوضى المناخية».
يأتي ذلك، فيما يشارك البابا فرنسيس في مؤتمر للأمم المتحدة حول المناخ، أملاً في إعطاء دفع للمفاوضات الحاسمة من أجل الكوكب.
وسيلقي البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاماً والذي انتخب عام 2013، وجعل من الدفاع عن البيئة أحد ركائز حبريته، خطاباً هو موضع ترقب شديد أمام مؤتمر الأطراف COP28 في الثاني من ديسمبر.
وقد يكون له دور أيضاً في إعادة الثقة بين أكثر الدول عرضة للتغير المناخي والاقتصادات الغنية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يشارك فيها بابا الكنيسة الكاثوليكية شخصياً في قمة لمؤتمر المناخ منذ تأسيس المؤتمر في 1995.
وقال البروفسور سفيركر سورلين المتخصص في شؤون البيئة في المعهد الملكي للتكنولوجيا في استوكهولم: إن البابا «قد يكون عاملاً يرجح كفة المفاوضين في الاتجاه الصحيح».
يشدد البابا منذ فترة طويلة على الرابط بين التغير المناخي والفقر، فيما يدفع المهمشون الثمن الأعلى في مواجهة التغير المناخي.

الاحترار المناخي
المناخ
التغير المناخي
تغير المناخ
قمة المناخ
أنطونيو غوتيريش
آخر الأخبار
«عربية السيدات» تستعرض مستجدات «الألعاب السابعة»
الرياضة
«عربية السيدات» تستعرض مستجدات «الألعاب السابعة»
اليوم 10:44
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
اليوم 10:37
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©