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اليمن: 1800 امرأة في سجون «الحوثي» منذ الانقلاب

أرشيفية
28 نوفمبر 2023 00:50

عدن (الاتحاد)

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أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي تمارس مختلف أنواع الانتهاكات الممنهجة بحق النساء اليمنيات، مشيرةً إلى أن عدد النساء المحتجزات في معتقلات الحوثي منذ الانقلاب بلغن نحو 1800 امرأة من مخلف فئات المجتمع. 
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن النساء اليمنيات المغيبات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي يتعرضن لممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ عام 2014 منها القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والتهجير وسياسات الإفقار والتجويع، وما فرضته الجماعة من قيود للتضييق عليهن وتقييد حرياتهن وقدرتهن على الحركة.
أوضح الإرياني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن جماعة الحوثي اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.
وأردف الإرياني: «الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة عن عدد النساء المحتجزات قسراً في معتقلات الحوثي منذ الانقلاب بلغ نحو 1800 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية استحدثتها الجماعة في صنعاء، ومحافظات حجة وصعدة وذمار وعمران، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهن بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي».

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سجون الحوثي في صنعاء
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