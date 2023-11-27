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البنتاغون: اعتقال 5 صعدوا على متن ناقلة نفطية قبالة سواحل اليمن

البنتاغون: اعتقال 5 صعدوا على متن ناقلة نفطية قبالة سواحل اليمن
28 نوفمبر 2023 00:51

واشنطن (وكالات) 

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اعتقلت الولايات المتحدة 5 أشخاص يعتقد أنهم صوماليون بعد صعودهم على متن ناقلة للنفط قبالة اليمن، حسبما أعلن البنتاغون أمس.
وغادر المسلّحون الخمسة الناقلة «إم في سنترال بارك» المملوكة لشركة مقرها المملكة المتحدة، بعدما استجابت مدمّرة أميركية وسفن للتحالف لحالة طوارئ.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، بات رايدر لصحافيين، إن «خمسة مسلّحين حاولوا الفرار بواسطة قارب صغير، وتعقّبت (ذا ميسون) المهاجمين، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استسلامهم»، في إشارة إلى المدمّرة «يو إس إس ميسون».
وتابع رايدر: «بحسب المؤشرات الأولية هؤلاء الأفراد الخمسة هم صوماليون»، واصفاً الواقعة بأنها «عملية على صلة بالقرصنة بشكل واضح».
وبعدما صعدوا، أمس الأول، على متن السفينة، حاول المسلّحون الوصول إلى مقصورة طاقم الناقلة «إم في سنترال بارك»، لكن الطاقم تمكّن من الاختباء في مكان آمن، بحسب رايدر.

البنتاغون
السواحل اليمنية
اليمن
أميركا
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