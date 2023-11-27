الاتحاد الأوروبي ينتقد خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

بروكسل (الاتحاد)

انتقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قرار الحكومة الإسرائيلية تكريس مزيد من الأموال لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب بوريل، خلال افتتاح أعمال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة، عن أسفه أمام قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص أموال جديدة لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.

وقال: «هذا ليس دفاعاً عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أماناً، المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وهي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل»، مشدداً على حل الدولتين، الذي تدعمه جميع القوى العالمية الكبرى.

وأكد أن «المستوطنات هي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل وانتهاك للقانون الدولي، والدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أفضل ضمان لأمن إسرائيل وسلامها».