الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي ينتقد خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

جوزيب بوريل
28 نوفمبر 2023 00:50

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزراء خارجية عرب: لا بديل عن حل الدولتين ونرفض تهجير الفلسطينيين
اتفاق على تمديد «هدنة غزة» يومين إضافيين

انتقد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قرار الحكومة الإسرائيلية تكريس مزيد من الأموال لبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب بوريل، خلال افتتاح أعمال منتدى الاتحاد من أجل المتوسط، في برشلونة، عن أسفه أمام قرار الحكومة الإسرائيلية بتخصيص أموال جديدة لبناء المزيد من المستوطنات غير القانونية.
وقال: «هذا ليس دفاعاً عن النفس، ولن يجعل إسرائيل أكثر أماناً، المستوطنات تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وهي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل»، مشدداً على حل الدولتين، الذي تدعمه جميع القوى العالمية الكبرى.
وأكد أن «المستوطنات هي أكبر مسؤولية أمنية على إسرائيل وانتهاك للقانون الدولي، والدولة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أفضل ضمان لأمن إسرائيل وسلامها».

الاتحاد الأوروبي
الحكومة الإسرائيلية
إسرائيل
جوزيب بوريل
الاستيطان
الاستيطان الإسرائيلي
الأراضي الفلسطينية
فلسطين
آخر الأخبار
«عربية السيدات» تستعرض مستجدات «الألعاب السابعة»
الرياضة
«عربية السيدات» تستعرض مستجدات «الألعاب السابعة»
اليوم 10:44
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
علوم الدار
«بيورهيلث» تطلق منصة الصيدلية الرقمية «دواك»
اليوم 10:37
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
الرياضة
كايو كانيدو «البديل السوبر» مع «الإمبراطور»
اليوم 09:49
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
علوم الدار
سيف بن زايد: سعدت بلقاء وزير الشؤون الداخلية بجمهورية أوزبكستان الصديقة
اليوم 09:39
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
الرياضة
«الفرسان».. الخسارة الأكبر بملعبه منذ 8 أعوام!
اليوم 09:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©