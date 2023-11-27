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استئناف دخول شاحنات المساعدات الإغاثية إلى غزة

شاحنات محملة بالمساعدات تنتظر عند معبر رفح (رويترز)
28 نوفمبر 2023 00:51

غزة (الاتحاد)

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اتفاق على تمديد «هدنة غزة» يومين إضافيين

أكد المتحدث باسم هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة، هشام عدوان، استئناف عملية دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
وكان الجانب الإسرائيلي قد أبلغ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أنه تم وقف العمل بتحميل المساعدات في الشاحنات، وأصدر أمراً بإبقائها في المعبر على الجانب المصري.
وبحسب اتفاق الهدنة «يدخل يومياً 7 شاحنات وقود، منها 4 شاحنات غاز طبيعي بمقدار 85 طناً، و3 شاحنات سولار 150 ألف لتر»، بحسب عدوان.
وأردف قائلاً: «منذ الجمعة كان الاتفاق أن يدخل يومياً 200 شاحنة مساعدات بالإضافة لـ 7 شاحنات وقود، وفي الأيام الثلاث الأخيرة دخلت 600 شاحنة مساعدات إنسانية، من ضمنها 12 شاحنة غاز طبيعي و9 شاحنات وقود».
وتابع: «قبل الحرب كان يدخل لغزة يومياً 600 شاحنة، وكان لدينا حينها مخزون من كل الأصناف، اليوم وفي ظل الوضع الكارثي نحن بحاجة أن يدخل على الأقل خلال أيام الهدنة السابقة 1200 شاحنة يومياً».
وفي السياق، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، أمس، إن أي كمية من الوقود لم تصل مستشفيات مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.
وتابع: «ما وصل إلى مدينة غزة ومحافظة شمال القطاع من وقود كان بكميات ضئيلة للغاية واستلمتها وكالة الأونروا لتشغيل آبار المياه داخل المخيمات».

المساعدات الإغاثية
المساعدات الإنسانية
غزة
فلسطين
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