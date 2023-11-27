جوتيريش يدعو إلى كسر «الدورة القاتلة» للاحترار المناخي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تصديا لتغيّر المناخ.

وقال جوتيريش "نحن عالقون في دورة قاتلة"، وذلك بعد زيارة للقارة القطبية الجنوبية، "العملاق النائم (...) الذي أيقظته الفوضى المناخية".

وأضاف "يعكس الجليد أشعّة الشمس. عندما تختفي، يمتص الغلاف الجوي للأرض مزيدًا من الحرارة. يعني ذلك مزيدًا من الاحترار. وبالتالي، مزيدًا من العواصف والفيضانات والحرائق والجفاف في جميع أنحاء الكوكب ومزيدًا من الذوبان ما يعني مزيدًا من الاحترار".

ودعا إلى "كسر هذه الدورة".

وتابع "ما يحدث في القطب الجنوبي لا يبقى في القطب الجنوبي. نعيش في عالم مترابط"، في إشارة إلى عواقب ذوبان الجليد في القطب الجنوبي على ارتفاع منسوب مياه البحر والمخاطر التي تهدد المدن والمجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.

وشهدت القارة القطبية الجنوبية ذوبانًا متسارعًا للجليد في العقود الأخيرة. ويقدر العلماء أن الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، الذي يحتوي على ما يكفي من المياه لرفع مستويات المحيطات أمتارا عدة، يمكن أن يقترب من "نقطة التحول" المناخية.

وشدد جوتيريش على أن القادة "يجب ألا يدعوا آمال السكان حول العمل تتلاشى بشأن تحقيق كوكب مستدام".

ولفت إلى "أن الحلول معروفة جيدًا"، داعيًا إلى العمل من أجل "حماية السكان من الفوضى المناخية".

وشدد على الحاجة "إلى التزام عالمي بزيادة الطاقات المتجددة ثلاثة أضعاف ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة للجميع بحلول العام 2030".

ودعا كذلك "إلى العمل على الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1,5 درجة مئوية".

وركّز على الحاجة "إلى العدالة المناخية" مع "زيادة كبيرة في الاستثمارات من أجل التكيف مع الخسائر والأضرار ومن أجل حماية السكان من الظواهر المناخية القاسية".



