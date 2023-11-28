5 أمتار فقط تفصل بين فرق الإنقاذ الهندية والعمال العالقين داخل نفق

باتت فرق الإنقاذ الهندية التي تحفر الركام يدوياً على بعد خمسة أمتار من 41 عاملاً عالقين في نفق منهار منذ 17 يوماً على ما أفاد مسؤولون محليون الثلاثاء توقعوا انفراجة "قريباً".



وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخند بوشكار سينغ دامي لصحافيين "حُفر ممر انقاذ بطول 52 متراً داخل النفق ونحتاج إلى 57 متراً".

أضاف "يتوقع أن تنجز عملية الانقاذ قريباً" من دون تحديد إطار زمني معين، ما يعزز الآمال بقرب انتهاء العملية الماراثونية.

غير آن آمال سابقة بالوصول إلى الرجال العالقين، تلاشت في أعقاب تساقط ركام جديد وتعطل عدد من آليات الحفر.





وقد نبهت الحكومة مراراً إلى أن الجداول الزمنية مرهونة بوقوع "أعطال فنية وبتضاريس جبال الهملايا الصعبة، وحالات طوارئ غير متوقعة".

والعمال عالقون منذ 12 نوفمبر في نفق قيد الإنشاء بين بلدتي سيلكيارا ودندلغاون في ولاية أوتارخند في جبال الهملايا.