11 قتيلاً جراء حادث منجم في الصين

قُتل 11 شخصًا على الأقلّ الثلاثاء في حادث في منجم فحم في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.

ووقع الحادث عند الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (06,40 بتوقيت غرينتش) في منجم قرب مدينة شوانغياشان بشرق المقاطعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من الحدود مع روسيا، حسبما قالت شبكة "سي سي تي في" الرسمية.

وأفادت "تم التحديد بداية بأنه وقع نتيجة تأثير الضغط الأرضي"، مضيفة أنه تم فتح تحقيق في أسباب الحادث.

وأضافت أنه حتى الساعة 18,20 تأكد مقتل 11 شخصا في الحادث.

ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية وجود مفقودين أو جرحى.



