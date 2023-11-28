شولتس: ألمانيا لن تتوانى في دعم أوكرانيا رغم أزمة الميزانية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لن تتوانى في دعم أوكرانيا رغم أزمة الميزانية. وفي أعقاب لقاء مع رئيس وزراء مالطا، روبرت ابيلا، قال شولتس في برلين اليوم الثلاثاء:"سنواصل القيام بهذا طالما كان هذا ضروريا".

وأضاف شولتس أن حكومته تعمل في الوقت الراهن بشكل مكثف على موازنة عام 2024 " وهذا يتضمن بالتأكيد استمرارنا في دعم أوكرانيا، وبمقدورها أن تعتمد على ألمانيا ودعمها".

وتابع السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن ألمانيا ستظل ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة الأميركية. وفي سياق متصل، كان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر وعد في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" بالاستمرار في تقديم الدعم لأوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت برلين لا تزال تعتزم مضاعفة المساعدات المخصصة لأوكرانيا من 4 إلى 8 مليار يورو، قال ليندنر:" دعم أوكرانيا ليس موضع شك على المستوى السياسي".