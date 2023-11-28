35 ألف جريح بحاجة للعلاج بسبب انهيار المنظومة الصحية في غزة

غزة (الاتحاد)

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أن 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء الحرب في غزة، مشيرة إلى أن 35 ألف جريح بحاجة إلى العلاج بسبب انهيار المنظومة الصحية. وقالت الكيلة خلال تفقدها للجرحى في المستشفيات المصرية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن 470 جريحاً من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية، معربة عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن 35 ألف جريح من قطاع غزة بحاجة إلى العلاج، مشيدة بالجهود المصرية، خاصة وزارة الصحة، التي يتم التواصل معها بشكل دائم، والتي سخّرت إمكاناتها لاستقبالهم.