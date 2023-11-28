«الصحة العالمية»: الأمراض أخطر من القصف في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أمس، أن عدداً أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف، وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود إلى طبيعته بسرعة.

وذكرت المتحدثة مارغريت هاريس: «في نهاية المطاف، سنرى عدداً أكبر من الناس يموتون بسبب الأمراض مقارنة بالقصف إذا لم نتمكن من إعادة بناء هذا النظام الصحي».

ووصفت الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه «مأساة»، وعبَّرت عن قلقها إزاء احتجاز القوات الإسرائيلية بعض طواقمه الطبية.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد رحب بسريان الهدنة الإنسانية في غزة، ودخول المساعدات للقطاع، معتبراً ذلك «خطوة في الطريق الصحيح»، لكنه أكد على أن هناك حاجة للقيام بالمزيد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، إن المنظمة تعمل على تنفيذ المزيد من عمليات الإجلاء من المستشفيات في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، معبراً عن مخاوفه حيال سلامة من يزالون في مستشفى الشفاء.

وأضاف: «نحن قلقون للغاية بشأن سلامة ما يقدر بنحو 100 من المرضى وأعضاء الطواقم الطبية الذين ما زالوا في مستشفى الشفاء».

بدوره، قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، جيمس إلدر، إن «طبيباً من مستشفى الشفاء في شمال غزة، أخبره أن التهديدات التي يتعرض لها الأطفال كانت تأتي من الجو إلى حد كبير والآن على الأرض، على شكل إسهال والتهابات في الجهاز التنفسي»، وفقاً لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

وأضاف إلدر: «لقد كان الطبيب مرعوباً، باعتباره متخصصاً طبياً من حيث تفشي المرض الكامن هنا في القطاع، وكيف سيدمر ذلك الأطفال الذين أصبحت أجهزتهم المناعية أضعف ويعانون من ضعف بشكل خطير بسبب نقص الغذاء».

وفي آخر تحديث له، قال مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة «أوتشا»، إنه «تم تسريع عمليات تسليم إمدادات الإغاثة جنوب وادي غزة، حيث لجأ الجزء الأكبر من نحو 1.7 مليون نازح».