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مقتل 50 إرهابياً في نيجيريا

جندي من الجيش النيجيري (أرشيفية)
29 نوفمبر 2023 00:58

أبوجا (وكالات)

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قتل نحو 50 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي في انفجار لغم أرضي مضاد للدروع بمنطقة بحيرة تشاد شمال شرقي نيجيريا.
 وأفاد مسؤولون حكوميون أن شاحنتين محملتين بمسلحين من تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا كانتا تسيران قرب قرية «أرينا ماسالاتشي» بولاية «بورنو» حين انفجر اللغم ما أدى إلى مقتل حوالي 50 مسلحاً وإصابة آخرين بجروح، مؤكدين أنهم كانوا في طريقهم لشنّ هجوم عندما وقع الانفجار.
وقال باباكورا كولو القيادي في ميليشيا محليّة تؤازر الجيش، إنّ «الشاحنتين كانتا محملّتين بالمقاتلين عندما اصطدمت الشاحنة التي في المقدمة باللغم وانفجرت ومعها الشاحنة الثانية التي كانت تسير خلفها قريباً جداً منها».
وأضاف أنّ الانفجار أدّى إلى «مقتل نحو 50 إرهابياً كانوا على متن الشاحنتين وإصابة آخرين بجروح».
وتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» الذي انشقّ في 2016 عن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ينشط في منطقة بحيرة تشاد حيث يخوض معارك مع كلّ من الجيش و«بوكو حرام».

نيجيريا
داعش
انفجار لغم
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