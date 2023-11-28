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مقتل 4 إرهابيين في عملية أمنية للجيش وسط الصومال

أرشيفية
29 نوفمبر 2023 01:00

مقديشو (الاتحاد)

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أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل 4 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية أمنية بولاية «غلمدغ» وسط الصومال.
 وذكرت وكالة الأنباء الصومالية نقلاً عن ضابط في الجيش الصومالي قوله: «إن القوات تمكنت من القضاء على 4 مسلحين في محافظة غلغدود الواقعة في الولاية، وتم مصادرة الأسلحة والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم».
 يُذكر أن عمليات الجيش الصومالي تأتي بعد أيام قليلة من إعلان هيئة الكوارث الوطنية أن ميليشيات «الشباب» الإرهابية تشكّل عائقاً لإيصال المساعدات للنازحين من المناطق المتضررة من السيول حيث رفضت السماح لقارب يحمل مدنيين لإنقاذ حياتهم بعد انقلاب القارب.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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