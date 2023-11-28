الجيش البوركيني يعلن إحباط هجوم إرهابي وقتل 400 مسلح

واغادوغو (وكالات)

أعلنت مصادر أمنية بوركينية مقتل 400 مسلح خلال هجوم مضاد شنته القوات المسلحة البوركينية ضد مجموعات مسلحة حاولت الاستيلاء على قاعدة عسكرية في الشمال.

وذكرت وكالة الأنباء البوركينية أمس، أن رتلاً مكوناً من نحو 3000 مسلح شن هجمات واسعة النطاق على قاعدة عسكرية تابعة للجيش في مدينة «دجيبو» يوم الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن القوات المسلحة البوركينية أبدت مقاومة لعدة ساعات وأن التعاون بين القوات البرية والجوية مكن من إلحاق هزيمة بالمسلحين.

وأفاد مصدر بأن «الهجوم بدأ نحو الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي، ونفذه مئات من المسلحين الذين حاولوا دخول القاعدة العسكرية ولم ينجحوا في ذلك».

وأضاف أنّ المهاجمين تمكنوا من التصدّي لمركبات مدرعة، قبل أن تقصفهم طائرات الجيش.

وأفاد بأنّ «المهاجمين وصلوا بأعداد كبيرة على دراجات نارية وشاحنات بيك آب، ونفّذوا أيضاً عمليات إطلاق نار بأسلحة ثقيلة، استهدف بعضها الإسناد الجوي».

وأوضح المصدر الأمني أنّ «الهجوم نفّذته جماعات مسلحة على دفعات عدة لمدة أكثر من 3 ساعات».

وأضاف المصدر أن عملية مطاردة الإرهابيين مكنت أيضاً من تحييد عشرات الآخرين، أمس الأول.

ومنذ عام 2015، تشهد بوركينا فاسو، مثلها مثل مالي والنيجر المجاورتين، موجة من أعمال العنف التي ترتكبها مجموعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وأوقعت أكثر من 17 ألف مدني وعسكري، قضى أكثر من 6 آلاف شخص منهم منذ مطلع 2023، بحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية التي تحصي ضحايا النزاعات.

وتسببت أعمال العنف كذلك بنزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.