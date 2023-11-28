«النينيو» تجعل فيضانات الصومال أكثر كارثية

دينا محمود (مقديشو، لندن)

مع وصول عدد قتلى الفيضانات الأخيرة في الصومال إلى قرابة المئة شخص، ما يجعلها الأسوأ من نوعها منذ عقود في هذا البلد، حذر خبراء في المناخ، من أن وطأة تلك الكارثة الطبيعية، تفاقمت هذه المرة، بفعل تأثيرات ظاهرة التذبذب الجنوبي، أو«النينيو» المناخية. وأشار الخبراء في هذا الصدد، إلى التبعات الخطيرة الناجمة عن هذه الظاهرة التي تحدث على طول خط الإستواء في المحيط الهادي، وخاصة ما يتعلق منها بتغيير مسارات العواصف، وزيادة معدلات سقوط الأمطار، التي لا تزال تهطل بغزارة على مناطق واسعة من الصومال وكل من كينيا وإثيوبيا، ما سَبَّبَ فيضانات، أودت بحياة 130 شخصاً على الأقل، في الدول الثلاث.

وفي حين وصفت وكالات إغاثية دولية هذه الفيضانات بـ«النادرة»، ذَكَرَّ مراقبون بالتحذير الذي أطلقته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة مؤخراً، من أن الصومال قد يكون عرضة لخطر مواجهة فيضان هائل، على نحو قد لا يحدث سوى مرة واحدة، كل قرن من الزمان.

وسبق أن أكدت المنظمة، أن عدد المتضررين من الفيضانات في الصومال خلال موسم الأمطار الذي يستمر عادة حتى شهر ديسمبر من كل عام، ربما يصل إلى 1.6 مليون شخص، وذلك في ظل حالة طوارئ، أعلنتها السلطات الحاكمة في مقديشو الشهر الماضي، بعدما شملت الخسائر الناجمة عن هذه الكارثة الطبيعية، تدمير كثير من المنازل والطرق والجسور، بجانب ما نتج عنها من مقتل عشرات الأشخاص.

ويُضاف إلى ذلك، ما أشارت إليه منظمات إنسانية، من أن الفيضانات، أجبرت ما يُقدر بربع مليون شخص على النزوح من ديارهم، والانتقال لمناطق أخرى بداخل الصومال.

ونزح الكثير من هؤلاء، من مدينة بلدوين بوسط البلاد، إلى مناطق مرتفعة قريبة من الحدود مع إثيوبيا، وذلك بعدما أدت الأمطار الغزيرة، إلى حدوث فيضان لمياه نهر شبيلي.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا»، قال عدد من أولئك النازحين، إنهم كانوا قد لاذوا بـ «بلدوين» من الأصل، فرارا من المعارك الدائرة بين القوات الصومالية، ومسلحي حركة «الشباب» الإرهابية، التي تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة»، وتتعرض منذ أكثر من عام لحملة عسكرية حكومية وعشائرية.

كما انتقل آخرون إلى هذه المدينة، بعدما اجتاحت موجة الجفاف غير المسبوقة التي تضرب الصومال منذ سنوات مناطقهم، وأفقدتهم سبل العيش، لا سيما تلك المرتبطة بالزراعة والرعي.