السعودية: لا سبيل لتحقيق الأمن بالمنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية

الرياض (الاتحاد)

شددت المملكة العربية السعودية على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أن «مجلس الوزراء شدّد، على مضامين كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الاجتماع الاستثنائي لقادة مجموعة بريكس والدول المدعوّة للانضمام بشأن الأوضاع في غزّة، وعلى الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، والتأكيد على موقف المملكة الثابت بأنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف وزير الإعلام السعودي أن «مجلس الوزراء تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الدولية خلال الأيام الماضية، في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز التضامن مع الأشقاء والتعاون مع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يخدم العدل والسلام، ويحقق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة والعالم».