الاتحاد الأوروبي: على المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة

بروكسل (الاتحاد)

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية بيتر ستانو أمس، إنه على المجتمع الدولي العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة واستقراره ثم في النهاية من أجل حل الدولتين.

وأضاف ستانو في مؤتمر صحفي ببروكسل: «أنه يجب أن تحكم السلطة الفلسطينية غزة لكن التوقيت والظروف ما زالا قيد المناقشة»، مبيناً أن «هذا الموضوع سيثار في مؤتمر الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط الذي سيعقد في برشلونة بإسبانيا يوم الاثنين المقبل».

وقال ستانو إن «الحملة العسكرية لا يمكن أن تقتل فكرة أو أيديولوجية..، الطريقة الوحيدة الفعالة هي تقديم فكرة أفضل». وأوضح أنه «يجب أن يكون العرض المقدم للشعب الفلسطيني أكثر جاذبية وأفضل لوضعه إلى جانب فكرة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة نتيجة للحل القائم على الدولتين». وأكد أن «الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يحاولان حقاً إحياء الحل القائم على دولتين».

وأمس الأول، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بتمديد الهدنة الحالية.

وقالت فون دير لاين في بيان «أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بالتمديد ليومين في وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفلسطينيين».