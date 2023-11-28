روسيا: قيام دولة فلسطينية مستقلة شرط لتحقيق التسوية

موسكو (وكالات)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يشكل شرطاً أساسياً لتحقيق التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس عادل ودائم. وقال بوتين في برقية وجهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «في هذا الوقت الذي يتسبب فيه النزاع الدموي بآلام لا تحصى للمدنيين الفلسطينيين أود أن أؤكد مجدداً على موقف روسيا الثابت الداعم لضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف بوتين في برقيته التي تلاها المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن «تلبية الحقوق الفلسطينية تشكل شرطاً أساسياً لتحقيق التسوية العادلة وطويلة المدى للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل».

وأعرب بوتين عن ثقته بأن من شأن الجهود المشتركة أن تسهم في تطوير علاقات الصداقة الروسية الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ما ينسجم مع المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، معرباً عن تمنياته للشعب الفلسطيني أن ينعم بالسلام والازدهار فوق أرضه.