مساع ٍعربية ودولية مكثفة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة

عبدالله أبو ضيف، وكالات (رفح، عواصم)

تواصلت الجهود العربية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة مع وصولها لليوم الأخير، اليوم، وفقاً لقرار تمديدها السابق بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وتركزت المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر في المباحثات التي استضافتها الدوحة، على تمديد الهدنة المؤقتة في غزة 3 أيام أخرى، في مقابل الإفراج عن 10 محتجزين بالقطاع كل يوم، إضافة إلى فتح مسار بشأن التفاوض على مقايضة بعض الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الفصائل بأعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين.

وقال مصدر إسرائيلي، إنه على الأغلب سيتم تمديد الهدنة مع الفلسطينيين ليومين إضافيين، لتنتهي ليل الجمعة.

وأوضح المصدر أن «هناك طروحات للوصول إلى 10 أيام من الهدنة، لكن هذا غير مؤكد لأن الثمن الذي تطلبه الفصائل الفلسطينية لقاء إطلاق سراح رجال وجنود مرتفع جداً».

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم، قال المصدر: إن «رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) لم يتم تخويله من الحكومة لبحث الأمر».

وتابع: «حتى لو تم تمديد الهدنة لـ 10 أيام فإن إسرائيل ستعود بعدها إلى استئناف الأعمال العسكرية في قطاع غزة».

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل ليل الاثنين، لكن تم التوصل إلى تمديدها ليومين إضافيين على أن تنتهي مساء اليوم الأربعاء.

وسمحت الهدنة بوقف مؤقت للقتال في غزة، وتبادل عشرات الرهائن والضحايا ودخول كميات أكبر من المساعدات للقطاع.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس، أن جهود الوساطة التي تقودها تهدف للتوصل إلى هدنة إنسانية أطول في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن بلاده تحاول تعزيز دور الوساطة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، مع استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان القطاع.

وأكد أن الهدنة الإنسانية المؤقتة سمحت بارتفاع نسبة المساعدات التي دخلت غزة.

وقال: «سيكون هناك نقاش بشأن الأسرى الإسرائيليين العسكريين المحتجزين في غزة في وقت لاحق»، مضيفاً أن «أولويات الوساطة هي النساء والأطفال».

وفي خامس أيام الهدنة الإنسانية، أطلق سراح 30 أسيراً فلسطينياً، بينهم 15 امرأة و15 قاصراً، من السجون الإسرائيلية، فيما تم إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين مدنيين، بالإضافة إلى أجنبيين، من غزة.

في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية قولهم، إن واشنطن طلبت من إسرائيل الحد من تهجير المدنيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة طلبت من السلطات الإسرائيلية أن تولي اهتماماً أكبر بحماية المدنيين، والحد من الإضرار بالبنية التحتية إذا شنت هجوماً في جنوب غزة، لتجنب المزيد من عمليات التهجير التي من شأنها أن تفوق الجهود الإنسانية.

وقال المسؤولون للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف: إن الرسالة نقلها الجانب الأميركي على مستويات عدة، بداية من الرئيس جو بايدن.

وأضاف أحد المسؤولين: «شددنا على ذلك بلغة واضحة جداً مع حكومة إسرائيل، من المهم جداً أن يراعي تنفيذ الحملة الإسرائيلية عندما تنتقل إلى الجنوب بكل السبل ألا تؤدي إلى عمليات نزوح كبيرة أخرى للسكان».