الأربعاء 29 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين الآتين من تونس

مهاجرون في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
29 نوفمبر 2023 00:59

بروكسل (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: على المجتمع الدولي إعادة إعمار غزة
مسؤول بوزارة البيئة التونسية لـ«الاتحاد»: COP28 يسعى لتسريع آليات مساعدة الدول النامية

أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أمس، أن الاتحاد الأوروبي وتونس يربطهما «تعاون جيد» بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الآتين من هذا البلد إلى الاتحاد تراجع بشكل كبير لكنه ازداد من ليبيا. وأوضحت المفوضة السويدية، خلال مؤتمر صحافي: «في الشهرين الماضيين، شهدنا انخفاضاً بنسبة 80-90% تقريباً في عدد الوافدين من تونس»، الدولة التي وقع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً حول الهجرة في يوليو. وأضافت: «للأسف، نشهد في المقابل زيادة في أعداد الوافدين من ليبيا». وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا، التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد من يصلون إلى سواحلها.

تونس
الاتحاد الأوروبي
المهاجرين
آخر الأخبار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
علوم الدار
رئيس الدولة: نخلد ذكرى شهدائنا وسيبقى ما قدموه إلى الوطن ديناً في أعناقنا نعمل على الوفاء به ما حيينا
اليوم 09:47
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52
اليوم 21:43
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
علوم الدار
سلطان الجابر يؤكد خلال مجلس "COP28" للإعلام أن حكمة القيادة وتصميم الشعب رسخا مكانة الإمارات عالمياً
اليوم 21:25
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: تضحيات شهداء الوطن الأبرار ستبقى محفورة في صفحات وذاكرة الوطن
اليوم 21:17
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
علوم الدار
حمدان بن زايد: يوم الشهيد تخليد لجنودنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن
اليوم 21:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©