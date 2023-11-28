الاتحاد الأوروبي: تراجع عدد المهاجرين الآتين من تونس

بروكسل (الاتحاد)

أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، أمس، أن الاتحاد الأوروبي وتونس يربطهما «تعاون جيد» بشأن الهجرة، مشيرة إلى أن عدد المهاجرين الآتين من هذا البلد إلى الاتحاد تراجع بشكل كبير لكنه ازداد من ليبيا. وأوضحت المفوضة السويدية، خلال مؤتمر صحافي: «في الشهرين الماضيين، شهدنا انخفاضاً بنسبة 80-90% تقريباً في عدد الوافدين من تونس»، الدولة التي وقع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقاً حول الهجرة في يوليو. وأضافت: «للأسف، نشهد في المقابل زيادة في أعداد الوافدين من ليبيا». وتعتبر تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين لبلوغ القارة العجوز من بوابة إيطاليا، التي تشهد ارتفاعاً حاداً في عدد من يصلون إلى سواحلها.