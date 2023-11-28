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اليمن: 350 حالة قتل تحت التعذيب في معتقلات الحوثي

اليمن: 350 حالة قتل تحت التعذيب في معتقلات الحوثي
29 نوفمبر 2023 00:59

عدن (الاتحاد)

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اليمن: 1800 امرأة في سجون «الحوثي» منذ الانقلاب

وثقت الحكومة اليمنية 350 حالة قتل تحت التعذيب في معتقلات جماعة الحوثي، مشيرةً إلى أن الجماعة الانقلابية تدير 641 سجناً، منها 237 سجناً رسمياً سيطرت عليه خلال الانقلاب و128 سجناً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب.
وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قيام جماعة الحوثي بتصفية جندي من أفراد المنطقة العسكرية السابعة بالجيش اليمني، تحت التعذيب، في أحد معتقلاتها، بعد ثلاثة أعوام من احتجازه في جبهات القتال بمحافظة مأرب، في رابع حادثة من نوعها خلال أقل من شهرين. وأوضح الإرياني في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «هذه الجريمة جاءت بعد أسبوعين من جريمة إعدام الحوثيين جندياً شنقاً، في معتقلها بالسجن الحربي، وتصفية أحد موظفي منظمة رعاية الأطفال، تحت التعذيب، بعد قرابة شهرين من اختطافه».
وأشار الإرياني إلى أن وزارة حقوق الإنسان، رصدت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الحوثي، كما وثقت منظمات حقوقية متخصصة قيام الحوثيين بارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 مدنياً في المعتقلات غير القانونية.

اليمن
الحوثي
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