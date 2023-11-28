إنقاذ 41 عاملاً هندياً علقوا 17 يوماً في نفق

نفق سيلكيارا (وكالات)

استُقبل 41 عاملاً هندياً بالهتافات وأكاليل الزهور، أمس، بعد أن أخرجهم عناصر الإغاثة سالمين جميعاً من نفق منهار كانوا عالقين فيه، في عملية ماراثونية استغرقت 17 يوماً.

وخصّص للعمّال الذين ارتسمت ابتسامة عريضة على وجوههم، استقبال الأبطال بعدما تم سحبهم عبر أنبوب فولاذي بطول 57 متراً (187 قدما) بواسطة نقالات مجهّزة بعجلات.

وقد استقبلهم مسؤولون رسميون ليجتمعوا بعد ذلك بعائلاتهم.

وهتفت حشود خارج النفق «تحيا الهند!» بعد انتشار نبأ إنقاذ العمّال جميعاً من نفق قيد الإنشاء في ولاية أوتاراخند بجبال الهملايا بعدما انهار جزئياً في 12 نوفمبر وعلقوا داخله.

واحتفل أقارب العمّال خارج الموقع، بعدما تبددت مراراً الآمال بإنقاذهم من جراء سقوط الركام وتعطّل آليات الحفر، في عملية إنقاذ قالت الحكومة إنها جرت في «أرضية الهملايا التي تطرح تحديات».

وقال ناير أحمد شقيق صباح أحمد، أحد العمال العالقين لوكالة فرانس برس: «نحمد الله ونشكر عناصر الإنقاذ الذين عملوا بشكل حثيث لإنقاذهم». ويخيّم هذا الرجل مع آخرين في الموقع منذ أكثر من أسبوعين في برد قارس.

وقالت مسرة جاهان، زوجة العامل صباح أحمد في تصريح لفرانس برس عبر الهاتف، من ولاية بيهار حيث كانت تنتظر ورود الأنباء: «نحن سعداء للغاية، لا كلمات قادرة على التعبير عن ذلك».

وتابعت: «ليس فقط زوجي من كتبت له حياة جديدة، بل نحن أيضاً، ولن ننسى ذلك أبدا».

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي للعمال، في بيان، إن «شجاعتهم وصبرهم مصدرا إلهام للجميع».

وقال رئيس الإدارة المحلية في ولاية أوتاراخند بوشكار سينغ دامي: «انتصر الصبر والعمل الجاد والإيمان»، منوّهاً بـ«صلوات عشرات ملايين المواطنين وبالعمل الدؤوب لفرق الإنقاذ».

وأشار دامي إلى أن الوضع الصحي للعمال «جيّد»، وقال إن فريقاً من المسعفين يتولى في مستشفى ميداني تقييم حالتهم.

وقالت غوريا ديفي، وهي زوجة العامل سوشيل كومار، إنها بقيت تواظب على الصلاة منذ أن انهار النفق.

وتابعت «مررنا بأوقات رهيبة، وفي بعض الأحيان فقدنا الأمل، لكن في نهاية المطاف حان وقت الاحتفال».