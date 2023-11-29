ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كينيا إلى 120 قتيلاً

أعلن مسؤول حكومي الثلاثاء، أن نحو 120 شخصاً لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت العديد من المناطق في كينيا، بعدما تحدثت حصيلة سابقة عن 76 ضحية.

وقال ريموند أومولو المسؤول الكبير في وزارة الداخلية في بيان إن أكثر من 89 ألف أسرة لجأت إلى 112 مخيماً.

هطلت على كينيا واثيوبيا والصومال في الأسابيع الاخيرة أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة النينو المناخية، بعد واحدة من أسوأ موجات الجفاف المسجلة في هذه المنطقة من القرن الأفريقي منذ 40 عاماً.

وعقد الرئيس وليام روتو اجتماعاً طارئاً لحكومته الاثنين وتعهد إنفاق ملايين اليورو لمساعدة الضحايا.

وفي بيان صدر بعد اجتماع الأزمة، افادت الرئاسة الكينية عن مصرع 76 شخصاً وتشريد أكثر من 35 ألف أسرة.

وقالت الرئاسة الكينية إن "تساقط الامطار فوق معدلاتها الطبيعية جراء ظاهرة النينو تسبب في فيضانات على نطاق واسع أدت للأسف إلى خسائر بشرية وتشريد أسر وتفشي الأوبئة وتدمير البنية التحتية والممتلكات".