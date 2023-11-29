الخميس 30 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تعهدات أوروبية لمكافحة الإرهاب في الصومال

معدات عسكرية قدمها الاتحاد الأوروبي للصومال (من المصدر)
30 نوفمبر 2023 02:33

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الفيضانات في الصومال تؤدي إلى نزوح مليون شخص
«ضربة جزاء» تستبعد حكم «الفار»!

رحبت الحكومة الفيدرالية الصومالية بالدعم المالي واللوجستي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي للجيش الصومالي في إطار دعم الصومال في حربه ضد الإرهاب. 
وقالت وزارة الدفاع الصومالية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس: «نرحب بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بدعم الجيش الوطني بالمعدات العسكرية، ومبلغ مالي قدره مليون يورو». وثمنت وزارة الدفاع «جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم الجيش لتحمل مسؤولياته الوطنية، وسلطت الضوء على دور المساعدات المقدمة في رفع مستوى كفاءة الجيش». 
ووفق الوكالة، «تعد هذه المساعدات جزءاً من خطة الحكومة الصومالية لتولي أمن البلاد، وتشمل الخطة مغادرة آخر جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي البلادَ في ديسمبر 2024».

مكافحة الإرهاب
الصومال
الجيش الصومالي
الحكومة الصومالية
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق «COP28»
علوم الدار
هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انطلاق «COP28»
اليوم 15:34
الوداد يبحث عن الخروج من الدوامة!
الرياضة
الوداد يبحث عن الخروج من الدوامة!
اليوم 15:30
رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في «كوب 28»
اليوم 15:22
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
الرياضة
إيتا تدخل تاريخ «الأبطال»
اليوم 15:08
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
«دولية دبي للياقة البدنية» تنطلق 8 ديسمبر
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©