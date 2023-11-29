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فرنسا تدعو اللبنانيين إلى سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية

فرنسا تدعو اللبنانيين إلى سرعة إجراء الانتخابات الرئاسية
30 نوفمبر 2023 02:33

بيروت (الاتحاد)

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جدّد الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، التأكيد على دعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف، والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية.
وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، للموفد لودريان. وشدد لودريان، خلال الاجتماع، «على أن زيارته إلى لبنان تهدف إلى تجديد التأكيد على موقف اللجنة الخماسية بدعوة اللبنانيين إلى توحيد الموقف والإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار».
وقال إنه «سيجري عدة لقاءات واجتماعات تهدف إلى تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة».
وكان لودريان زار لبنان 3 مرات سابقة بدأت في 21 يونيو الماضي، والتقى ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني، كما التقى مسؤولين سياسيين ودينيين وعسكريين، للمساهمة في إيجاد حلّ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن الوزير السابق جان إيف لودريان، ممثلاً شخصياً له، من أجل التباحث مع كل من يستطيع، في لبنان والخارج، للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان.
ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر من العام الماضي.

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