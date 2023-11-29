دعوات لتقديم مساعدة دولية لانتشال المفقودين تحت الأنقاض في غزة

غزة (الاتحاد)

دعا مدير المكتب الإعلامي في حكومة غزة، إسماعيل الثوابتة، المجتمع الدولي إلى المساعدة بإدخال معدات ثقيلة مختصة بإزالة الركام لانتشال آلاف المفقودين جراء الحرب على قطاع غزة.

وقال الثوابتة: «ما زالت طواقم الدفاع المدني تنتشل عشرات الضحايا من تحت الأنقاض والشوارع والطرقات من جنوب القطاع حتى شماله».

وأضاف: «هناك قرابة 6500 مفقودٍ، إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفلٍ وسيدة».

وأفاد أن «جهاز الدفاع المدني في القطاع يعاني من نقص كبير بالمعدات، ونحتاج معدات وآليات ووقود للوصول لمن تحت الأنقاض».

ويواصل جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة جهوده في انتشال المفقودين من تحت أنقاض منازلهم المدمرة جراء الحرب.

وفي السياق، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، أن سكان قطاع غزة يعيشون «كارثة إنسانية هائلة»، مطالباً بوقف إنساني لإطلاق النار.

وقال جوتيريش: «سكان غزة يعيشون وسط كارثة إنسانية هائلة، على مرأى من العالم، علينا ألا نتجاهل هذا الأمر».