تأكيد إماراتي على مضاعفة الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)

رحبت دولة الإمارات بإعلان تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين واستمرار تبادل المحتجزين بين الفلسطينيين وإسرائيل، معربة عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأثنت وزارة الخارجية في بيان لها على الجهود المستمرة التي قامت بها دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة لتمديد اتفاق الهدنة، ولتمكين تبادل رهائن ومحتجزين وأسرى وإيصال الإمدادات الإغاثية والمساعدات الإنسانية، معربة عن أملها في أن يمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة.

وعبّرت الوزارة عن الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وأكدت دولة الإمارات على ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدةً استمرار العمل مع الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر لمضاعفة كافة الجهود اللازمة لدعم ومساعدة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

إلى ذلك، شددت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي كافة الإجراءات الفاعلة، لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة.

وجدد أعضاء اللجنة في بيان، عقب لقاء مع وزير الخارجية الصيني وانج يي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبتهم بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني.

وبحثت اللجنة برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطورات الأوضاع في ‫قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى.

كما ناقشت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بمسؤوليتهم تجاه الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

في غضون ذلك، شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء الياباني حرص على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار. وأوضح المتحدث أن الاتصال تطرق كذلك إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وقال إن الاتصال تناول أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

وأشار المتحدث إلى أن رئيس وزراء اليابان أعرب من جانبه عن تقدير طوكيو لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة.