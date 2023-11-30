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الفيضانات في الصومال تؤدي إلى نزوح مليون شخص

الفيضانات في الصومال تؤدي إلى نزوح مليون شخص
30 نوفمبر 2023 13:37

نزح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها الصومال منذ أسابيع، على ما أعلن الرئيس الصومالي مساء الأربعاء.
ويشهد القرن الإفريقي أمطارا غزيرة وفيضانات مرتبطة بظاهرة إل نينيو المناخية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في نزوح واسع النطاق، خصوصا في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسورا وأغرقت مناطق سكنية.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود مساء الأربعاء "بلادنا تمر في مرحلة حرجة وسكاننا تأثروا بالفيضانات في كل مكان"، مشيرا إلى أن الفيضانات أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص ومقتل 101 شخص في الصومال الذي يبلغ عدد سكانه نحو 17 مليون نسمة.
كذلك، حذّر شيخ محمود من انتشار أمراض.
وأعلنت السلطات في مقديشو حالة طوارئ في 12 نوفمبر في مواجهة حجم الكارثة.

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