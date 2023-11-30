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زيلينسكي يتفقد جبهة القتال في شرق أوكرانيا

زيلينسكي يقلد جنديا وساما خلال تفقد جبهة القتال
30 نوفمبر 2023 21:41

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، جبهة القتال الشرقية قرب مدينة كوبيانسك.
وزار الرئيس زيلينسكي موقع قيادة قرب كوبيانسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).
وقال، خلال تقديم أوسمة لجنود: "أتمنى لكم النصر، كونوا أقوياء ولا تفقدوا المبادرة"، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة عبر تطبيق "تلغرام".
كان زيلينسكي قد زار، في بداية أكتوبر الماضي، المنطقة التي كانت هدفاً لهجمات في الصيف دعت في أعقابها السلطات الأوكرانية السكان الذين يعيشون قرب هذا القطاع إلى الإخلاء.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إنها "صدت هجومين" للجيش الأوكراني قرب قرية "سينكيفكا"، على بعد أقل من عشرة كيلومترات من كوبيانسك، بمساعدة المدفعية والطائرات القتالية.
وأصابت ستة صواريخ بلدات بوكروفسك وميرنوغراد ونوفوغروديفكا الواقعة على بعد نحو 40 كم شمال غربي أفدييفكا، وفق وزير الداخلية الأوكراني.
وأعلن إيغور موروز، القائم بأعمال حاكم المنطقة، العثور في نوفوغروديفكا على جثة رجل تحت أنقاض مبنى سكني فيما لا تزال خدمات الطوارئ تبحث عن أربعة مفقودين آخرين.

 

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
جبهة القتال
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