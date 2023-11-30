100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

نزح أكثر من مليون شخص فيما تضرر أكثر من 2.5 مليون شخص بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها الصومال منذ أسابيع، على ما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ويشهد القرن الإفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مرتبطة بظاهرة «نينيو» المناخية التي أودت بحياة العشرات وتسببت في نزوح واسع النطاق، خصوصاً في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسوراً وأغرقت مناطق سكنية.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أمس، عن الرئيس شيخ محمود قوله، في تصريحات عن خسائر الفيضانات، إنها أثرت على 2.5 مليون شخص، منهم مليون نازح، وبلغت حصيلة القتلى المسجلة 101.

كذلك، حذّر شيخ محمود من انتشار الأمراض والأوبئة.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن السيول والفيضانات زادت أيضاً، حيث دمرت السيول 140 ألف منزل بمختلف أنواعها، وتسببت في نفوق 4000 رأس من المواشي. ووجه الرئيس الصومالي باستمرار المساعدات للمنكوبين في مناطق السيول والفيضانات.

وجاءت الفيضانات نتيجة لتواصل الأمطار المرتبطة بظاهرة «نينيو» المناخية.

وتتسبب ظاهرة «نينيو»، التي عادة ما تكون نتيجة للاحتباس الحراري في المحيط الهادئ الاستوائي، في «انعكاس الطقس»، حيث تهطل أمطار غزيرة في المناطق الجافة ويحل الجفاف في المناطق الغنية بالأمطار. وعادة ما تحدث تلك الظاهرة كل عامين إلى 7 أعوام.

ويقول باحثو المناخ إن الاحتباس الحراري في العالم يزيد من الأحوال المناخية المرتبطة بـ«نينيو».

وأعلنت السلطات في مقديشو حالة طوارئ في 12 نوفمبر في مواجهة حجم الكارثة. وتعد منطقة القرن الإفريقي إحدى المناطق الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، كما أن الظواهر المناخية القصوى أصبحت أكثر تواتراً وشدة.

كذلك، قتل 120 شخصاً بسبب الفيضانات في كينيا و57 شخصاً في إثيوبيا.

وقالت منظمة «أكشن اغينست هانغر» غير الحكومية: «إنه وضع كارثي، المناطق التي كانت تكافح من أجل التعافي من التبعات الاقتصادية والبيئية الناجمة عن موجة جفاف طويلة أصبحت الآن تتضرر بالفيضانات أيضاً».

وخرجت المنطقة لتوها من أسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 40 عاماً، بعد مواسم مطيرة فاشلة قضت على المحاصيل والماشية.