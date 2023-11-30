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بلجيكا تطرح مبادرة لعمليات الإجلاء الطبي من غزة

سيارات إسعاف متوقفة قرب معبر رفح (رويترز)
1 ديسمبر 2023 02:22

بروكسل (وكالات) 

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بحث وزراء الصحة لدول الاتحاد الأوروبي مبادرة بلجيكية بغية تطوير «نهج مشترك» لتنظيم عمليات الإجلاء الطبي لسكان غزة الجرحى والمرضى.
وأعلنت 7 دول أعضاء رسمياً «فرنسا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والبرتغال»، الموافقة على المبادرة البلجيكية، بهدف تحقيق أقصى قدر من التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، لا سيما على المستوى الأوروبي.
وترى الحكومة البلجيكية أنه «يمكن إنشاء نظام جيد التنظيم، بقيادة مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للمفوضية الأوروبية»، حيث تقوم العديد من الدول الأعضاء بنقل أو استقبال المرضى المحتاجين إلى الرعاية الطبية، وبطريقة مماثلة لما يُقَام به في أزمة أوكرانيا.
وقالت الحكومة البلجيكية التي أجرت اتصالات عديدة مع منظمة الصحة العالمية، لمناقشة هذه المبادرة، إنها مستعدة للمشاركة بنشاط في عمليات الإجلاء الطبي هذه إذا تقرر ذلك، مضيفة أنه يمكن للبلاد استقبال عدد من المرضى الذين يعانون إصابات أو مشاكل صحية خطيرة لا يمكن علاجها في غزة، في أقصر وقت ممكن، نظراً لتعقيد الوضع.

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