الجمعة 1 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأردن يستضيف اجتماعاً دولياً لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة

فلسطينيون يتجولون في سوق وسط الدمار بمخيم النصيرات (رويترز)
1 ديسمبر 2023 02:22

أحمد عاطف (عمّان، رفح)

أخبار ذات صلة
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» أكيهيكو تاناكا، وذلك على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافته الأردن لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة.
وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، وتناول التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في إيصال المساعدات إلى غزة وسبل تجاوزها.
وتم التأكيد على ضرورة عدم إعاقة العمل الإنساني وزيادة تدفق الدعم الإغاثي إلى القطاع، كما تم بحث الاحتياجات الطارئة في غزة على المديين القصير والمتوسط، والآليات المطلوبة للعمل بتشاركية لسد الفجوات وتلبية الاحتياجات على الأرض بالشكل المطلوب، من توفير للغذاء والمياه والدواء والطاقة، فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة لاستدامة إيصال المساعدات.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بينت أن عقد الاجتماع يأتي في «جلسات مغلقة ضمن مبادرة اجتماعات العقبة، للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة».
ومبادرة «اجتماعات العقبة»، أطلقها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني عام 2015، وتعقد بشكل شبه سنوي، بما يتيح التنسيق والتعاون الأمني بين الدول.
وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم معبر رفح على الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن تثبيت عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي بـ200 شاحنة، لافتاً إلى أن ذلك غير كاف لسكان القطاع الذين يعيشون حالة مأساوية بعد دمار البنية التحتية لمعظم الخدمات.
إلى ذلك، ارتفع عدد المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة من واحد إلى 5 منذ بدء الهدنة الإنسانية، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».

الأردن
غزة
فلسطين
قطاع غزة
العاهل الأردني
عبدالله الثاني
مارتن جريفيث
برنامج الأغذية العالمي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: شمال غزة «مدينة أشباح» وانهيار كامل بالبنى التحتية
اليوم 02:23
الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار السياسي أبرز التحديات التي تواجه دول الساحل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
28.3 مليار دولار لتفعيل جهود التنمية في «الساحل الأفريقي»
اليوم 02:23
أسير فلسطيني مفرج عنه بعد مغادرته سجن عوفر (رويترز)
الأخبار العالمية
إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينياً في سابع عملية تبادل للأسرى
اليوم 02:23
مياه الأمطار تغمر مناطق واسعة من أراضي الصومال (أ ف ب)
الأخبار العالمية
100 قتيل و2.5 مليون متضرر جراء الفيضانات في الصومال
اليوم 02:23
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية
اليوم 02:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©