الأردن يستضيف اجتماعاً دولياً لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة

أحمد عاطف (عمّان، رفح)

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن جريفيث، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» أكيهيكو تاناكا، وذلك على هامش الاجتماع الدولي الطارئ الذي استضافته الأردن لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة.

وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تكثيف تنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، وتناول التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في إيصال المساعدات إلى غزة وسبل تجاوزها.

وتم التأكيد على ضرورة عدم إعاقة العمل الإنساني وزيادة تدفق الدعم الإغاثي إلى القطاع، كما تم بحث الاحتياجات الطارئة في غزة على المديين القصير والمتوسط، والآليات المطلوبة للعمل بتشاركية لسد الفجوات وتلبية الاحتياجات على الأرض بالشكل المطلوب، من توفير للغذاء والمياه والدواء والطاقة، فضلاً عن البنية التحتية المطلوبة لاستدامة إيصال المساعدات.

وكانت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بينت أن عقد الاجتماع يأتي في «جلسات مغلقة ضمن مبادرة اجتماعات العقبة، للتوصل إلى آلية للتنسيق حول الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة الإنسانية في غزة، وضمان إيصال وتدفق المساعدات المطلوبة».

ومبادرة «اجتماعات العقبة»، أطلقها عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني عام 2015، وتعقد بشكل شبه سنوي، بما يتيح التنسيق والتعاون الأمني بين الدول.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم معبر رفح على الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريح لـ«الاتحاد»، عن تثبيت عدد الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل يومي بـ200 شاحنة، لافتاً إلى أن ذلك غير كاف لسكان القطاع الذين يعيشون حالة مأساوية بعد دمار البنية التحتية لمعظم الخدمات.

إلى ذلك، ارتفع عدد المستشفيات العاملة في شمال قطاع غزة من واحد إلى 5 منذ بدء الهدنة الإنسانية، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».