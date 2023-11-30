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بلينكن يندد بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

أنتوني بلينكن
1 ديسمبر 2023 02:22

رام الله (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ندد بعنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إنه «سيواصل التشديد على محاسبة مرتكبيه».
وأضافت الوزارة أن «بلينكن بحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحسين أمن الفلسطينيين وحريتهم في الضفة الغربية». كما أفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر، بأن بلينكن أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج خلال لقائهما في تل أبيب، أمس، «ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين».
وناقش بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي «الجهود المستمرة لضمان إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة» بحسب البيان. وشدد بلينكن على «ضرورة تهدئة التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك اتخاذ إسرائيل خطوات فورية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة» حيث سجّل تصاعد في مستوى العنف منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر. 

أنتوني بلينكن
الضفة الغربية
فلسطين
إسرائيل
أميركا
وزارة الخارجية الأميركية
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