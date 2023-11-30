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أوروبا تريد الاستفادة من أموال روسيا المجمدة

أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية
1 ديسمبر 2023 01:10

يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراحا لفرض ضريبة على الأرباح من أكثر من 200 مليار يورو (218 مليار دولار أميركي) من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار، رغم مخاوف العديد من الدول الأعضاء. 
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن المفوضية الأوروبية تعتزم مبدئيا الكشف عن تشريع مقترح في 12 ديسمبر لفرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة.  
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الخطة تهدف إلى توضيح أن العديد من القضايا التي أثارتها الدول الأعضاء لا تزال بحاجة إلى معالجتها، وأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لن يتدخل في الضرائب الوطنية أو غيرها من الإجراءات.  
وتسببت هذه القضية في انقسام دول التكتل الـ27، حيث كانت بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورج من بين الدول التي حذرت من تسريع العملية ودعت إلى مدخل أكثر تدريجا.  
بدلا من ذلك، قالت مصادر مطلعة إن تلك الدول أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، الأسبوع الماضي، بضرورة بدء المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، بوثيقة غير رسمية لمواصلة تضييق الخيارات المختلفة حول كيفية استخدام تلك الأرباح، لأنهم اعتبروا أن من السابق لأوانه تقديم اقتراح قانوني.

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